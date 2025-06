MÄRKTE ASIEN/Börsen von Sorge vor Nahosteskalation gedrückt

DOW JONES--Die Möglichkeit einer Eskalation des Nahostkrieges hat am Donnerstag die asiatischen Aktienmärkte einschließlich Australien belastet. US-Präsident Donald Trump hat laut Kreisen Angriffspläne gegen den Iran abgesegnet, hält den endgültigen Einsatzbefehl aber zurück. Er wolle abwarten, ob die Regierung in Teheran zur Aufgabe ihres Atomprogramms bereit sei, sagten drei mit den Überlegungen vertraute Personen. Von Panik konnte aber keine Rede sein. Die Ölpreise stiegen moderat und der japanische Yen, der zunächst als vermeintlich sicherer Hafen angezogen hatte, gab seine Aufschläge wieder ab.

Makrodaten, Entscheidungen von Notenbanken und sogar die Handelspolitik von Präsident Trump träten aktuell angesichts der militärischen Eskalation im Nahen Osten in den Hintergrund, urteilte Ökonom Elmar Völker von der LBBW. Insofern lieferte der Zinsentscheid der US-Notenbank kaum Impulse, zumal er auch keine Überraschungen zu Tage gefördert hatte. Wie erwartet hielt die Fed den Leitzins stabil und die Tür für weitere Zinssenkungen im zweiten Halbjahr offen. Jedoch senkten die Währungshüter ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr. Während der anschließenden Pressekonferenz wies Fed-Chairman Jerome Powell aber zugleich auf erhöhte Inflationsgefahren hin, die sich aus der Zollpolitik der US-Regierung und dem Nahostkonflikt ergeben könnten.

Nach den heftigen Vortagesverlusten sank der HSI in Hongkong um weitere 2 Prozent im späten Handel. Sollte der Nahostkrieg eskalieren, dürfte der dann folgende Ölpreisanstieg die ohnehin schwächelnde Konjunktur in China weiter abwürgen, hieß es in Hongkong, wo vor allem internationale Anleger aktiv sind. Auf dem chinesischen Festland gab der Schanghai-Composite 0,8 Prozent ab. In Japan ging der Nikkei-225 um 1,0 Prozent auf 38.488 Punkte zurück - angeführt von Verlusten bei Elektronik- und Pharmawerten. So gaben Sony 2,5 Prozent und Daiichi Sankyo 2,1 Prozent ab. Die Notierung japanischer legten in Tokio zu, nachdem eine Auktion fünfjähriger Staatsanleihen durch das japanische Finanzministerium auf eine solide Nachfrage gestoßen war - die Renditen sanken damit.

In Südkorea drehte der Kospi 0,2 Prozent ins Plus, in Australien hielt sich der S&P/ASX-200 mit einem Minus von nur 0,1 Prozent ähnlich wacker - trotz einer gestiegenen Arbeitslosigkeit im Mai. Die schwachen Daten könnten Argumente für Leitzinssenkungen liefern und stützten daher den Markt etwas - der australische Dollar gab passend mit den Daten nach.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.523,70 -0,1% +4,7% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.488,34 -1,0% -3,4% 08:30

Kospi (Seoul) 2.977,74 +0,2% +24,1% 08:30

Schanghai-Comp. 3.360,79 -0,8% +1,1% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.204,33 -2,1% +19,5% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:08 % YTD

EUR/USD 1,1465 -0,2 1,1483 1,1521 +10,9%

EUR/JPY 166,62 0,0 166,61 166,90 +2,4%

EUR/GBP 0,8553 -0,0 0,8556 0,8553 +3,3%

GBP/USD 1,3405 -0,1 1,3420 1,3470 +7,3%

USD/JPY 145,32 0,2 145,10 144,87 -7,6%

USD/KRW 1.380,45 0,7 1.370,19 1.369,15 -6,5%

USD/CNY 7,1792 -0,0 7,1805 7,1758 -0,4%

USD/CNH 7,1943 0,0 7,1929 7,1864 -2,0%

USD/HKD 7,8499 0,0 7,8492 7,8498 +1,0%

AUD/USD 0,6466 -0,6 0,6507 0,6511 +4,7%

NZD/USD 0,5973 -0,9 0,6030 0,6039 +7,6%

BTC/USD 104.839,45 -0,2 105.075,45 104.833,05 +10,5%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

Brent/ICE 77,22 76,08 +1,5% +1,14 +2,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.357,22 3.369,15 -0,4% -11,93 +29,0%

Silber 31,72 32,02 -0,9% -0,30 +16,4%

Platin 1.145,74 1.153,82 -0,7% -8,08 +26,1%

Kupfer 4,82 4,85 -0,7% -0,03 +18,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

