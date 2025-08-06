DAX23.903 +2,1%Est505.827 +2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1900 +3,3%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.733 +3,0%Euro1,1658 +0,3%Öl91,88 +2,3%Gold5.187 +0,8%
MÄRKTE ASIEN/Fallene Ölpreise verhelfen Börsen zur Erholung

10.03.26 08:20 Uhr
DOW JONES--Fallende Ölpreise haben am Dienstag den Aktienmärkten in Ostasien und Australien zu einer Erholung verholfen. Am Montag waren die Börsen der Region teils regelrecht eingebrochen, nachdem die Ölpreise in der Spitze um bis zu 30 Prozent nach oben geschossen waren, was Konjunktur- und Inflationssorgen schürte - und auch den US-Präsidenten Donald Trump aufschreckte. Dieser sagte im späteren Tagesverlauf, dass der Krieg im Iran "sehr bald" beendet sein könnte, denn die militärische Operation schreite rascher voran als geplant. Auch konzentrierten sich die USA darauf, dass die Welt weiter mit Energie und Öl versorgt werde. Das führte einen Stimmungswechsel herbei.

Zweifel an der Ölversorgung waren am Montag im Verlauf des Tages bereits von den Finanzministern der G7 gelindert worden. Sie hatten Bereitschaft signalisiert, die strategischen Ölreserven anzugreifen, um die Versorgung zu sichern. Aktuell ermäßigt sich der Brent-Ölpreis um 6,2 Prozent auf 92,82 Dollar je Barrel, nachdem er zu Wochenbeginn erstmals seit 2022 auf über 100 Dollar gestiegen war und im Hoch sogar fast 120 Dollar erreicht hatte.

An der Börse in Seoul legte der Kospi um 5,3 Prozent zu; er hatte am Montag 6 Prozent eingebüßt. In Tokio stieg der Nikkei-225-Index um 2,9 Prozent. Der breiter gefasste Topix schloss 2,5 Prozent höher. Heimische Wirtschaftsdaten enthielten Licht und Schatten: Die japanische Wirtschaft wuchs im vierten Quartal revidierten Daten zufolge etwas stärker als ursprünglich gemeldet, die Ausgaben der privaten Haushalte gingen im Januar jedoch wider Erwarten zurück. An den chinesischen Börsen fielen die Gewinne geringer aus, sie hatten sich am Vortag allerdings auch deutlich besser gehalten. In Shanghai gewann der Composite-Index 0,7 Prozent. Der Hang-Seng-Index notierte in Hongkong im späten Handel 1,9 Prozent höher.

Gesucht waren Aktien aus Branchen, die besonders unter steigenden Ölpreisen leiden, darunter Fluggesellschaften. Cathay Pacific verteuerten sich in Hongkong um 4,2 Prozent und Japan Airlines in Tokio um 2,5 Prozent. Korean Air Lines sprangen in Seoul um 8,7 Prozent nach oben.

Der Kurs von Contemporary Amperex Technology verzeichnete in Shenzhen ein Plus von 5,3 Prozent, nachdem der Tesla-Zulieferer überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hatte.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.692,60 +1,1 -0,2 06:00

Topix 500 (Tokio) 2.855,75 +2,5 7,3 07:00

Kospi (Seoul) 5.532,59 +5,4 31,3 07:30

Hang-Seng (Hongk.) 25.896,88 +1,9 1,1 09:00

Shanghai-Comp. 4.123,14 +0,7 3,9 08:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:40 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1628 -0,1 1,1636 1,1559 -1,0

EUR/JPY 183,25 -0,1 183,43 183,20 -0,4

EUR/GBP 0,8641 -0,2 0,8656 0,8666 -0,9

USD/JPY 157,55 -0,1 157,64 158,46 0,6

USD/KRW 1.469,00 +0,5 1.461,31 1.491,52 2,0

USD/CNY 6,8800 -0,4 6,9066 6,9131 -1,6

USD/CNH 6,8815 -0,1 6,8850 6,9185 -1,4

USD/HKD 7,8242 +0,0 7,8207 7,8151 0,5

AUD/USD 0,7099 +0,4 0,7073 0,7004 6,4

NZD/USD 0,5927 -0,1 0,5932 0,5887 3,0

BTC/USD 70.267,39 +1,8 69.000,47 67.366,78 -19,9

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 88,54 -6,6 -6,23 94,77

Brent/ICE 92,82 -6,2 -6,14 98,96

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.173,49 +0,7 36,58 5.136,91

Silber 88,72 +2,0 1,72 87,01

Platin 2.196,61 +0,7 14,47 2.182,14

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2026 03:21 ET (07:21 GMT)

