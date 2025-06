MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Fortschritte bei US-China-Verhandlungen stützen

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien dominieren am Mittwoch positive Vorzeichen, nachdem Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China vermeldet wurden. Demnach wurde ein Rahmenabkommen vereinbart, dem allerdings noch US-Präsident Donald Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping zustimmen müssen. Zudem sind bislang nur wenige Details der Vereinbarung bekannt, wie die Analysten der Maybank anmerken. Die Begeisterung hält sich indessen auch deshalb in Grenzen, weil am Dienstag ein US-Berufungsgericht entschieden hat, dass die Regierung Trump weitreichende Zölle vorerst beibehalten darf. Anleger dürften sich auch in Erwartung der US-Inflationsdaten im späteren Tagesverlauf zurückhalten.

In Tokio steigt der Nikkei-225-Index um 0,5 Prozent auf 38.384 Punkte. Der Composite-Index gewinnt in Shanghai 0,5 Prozent, für den Hang-Seng-Index in Hongkong geht es um 1,0 Prozent aufwärts. In Seoul legt der Kospi um 0,9 Prozent zu. Der S&P/ASX-200 in Sydney notiert 0,2 Prozent höher, nachdem er im Verlauf ein Rekordhoch verzeichnet hat.

Angeführt werden die Märkte der Region von Technologiewerten. Berichten zufolge sieht das Rahmenabkommen die Aufhebung einiger Exportbeschränkungen von US-Technologie nach China vor. In Seoul verteuern sich die Aktien des Chipkonzerns SK Hynix um 3,9 Prozent. Index-Schwergewicht Samsung Electronics steigen um 0,9 Prozent. In Tokio gewinnen Advantest 0,6, Tokyo Electron 3,9 und Renesas 1,7 Prozent. An der Börse in Hongkong legen Alibaba um 1,5 Prozent zu.

Unter den Einzelwerten in Sydney fallen die Aktien der Fluggesellschaft Qantas um 1,3 Prozent. Das Unternehmen schließt seine in Singapur ansässige Billigfluggesellschaft Jetstar, unter anderem aus Kostengründen.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.606,00 +0,2% +4,4% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.383,62 +0,5% -4,5% 08:30

Kospi (Seoul) 2.897,51 +0,9% +20,8% 08:30

Schanghai-Comp. 3.403,00 +0,5% +1,4% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.392,47 +1,0% +20,4% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:05 % YTD

EUR/USD 1,1415 -0,1 1,1425 1,1395 +10,4%

EUR/JPY 165,54 0,0 165,52 164,80 +1,4%

EUR/GBP 0,8467 0,1 0,8462 0,8454 +1,9%

GBP/USD 1,3482 -0,1 1,3502 1,3479 +8,2%

USD/JPY 145,02 0,1 144,88 144,62 -8,1%

USD/KRW 1.369,51 0,5 1.363,34 1.365,58 -8,4%

USD/CNY 7,1788 -0,1 7,1829 7,1786 -0,5%

USD/CNH 7,1872 -0,0 7,1895 7,1895 -2,0%

USD/HKD 7,8492 0,0 7,8480 7,8485 +1,0%

AUD/USD 0,6513 -0,2 0,6524 0,6501 +5,3%

NZD/USD 0,6034 -0,3 0,6051 0,6038 +8,1%

BTC/USD 109.736,75 -0,1 109.878,25 109.497,05 +17,9%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,95 64,70 +0,4% +0,25 -9,1%

Brent/ICE 66,77 66,60 +0,3% +0,17 -10,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.340,61 3.323,20 +0,5% +17,41 +26,8%

Silber 32,08 32,02 +0,2% +0,06 +15,4%

Platin 1085,13 1073,27 +1,1% +11,86 +22,3%

Kupfer 4,90 4,90 +0,1% 0,00 +20,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewaehr)

===

