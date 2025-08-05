DAX24.497 +0,5%ESt505.463 +0,5%Top 10 Crypto16,72 -0,4%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin102.029 +0,3%Euro1,1678 +0,2%Öl66,30 -0,9%Gold3.341 +0,1%
MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Hongkong hängt nach schwachen Daten zurück

15.08.25 09:21 Uhr
Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Trotz eines Konsolidierungstags an den US-Börsen ist es am Freitag an den Börsen in Ostasien und Australien überwiegend nach oben gegangen. In den USA hatten unerwartet deutlich gestiegene Erzeugerpreise die weit gediehene Zinssenkungserwartung für Dezember nur leicht gedämpft. Marktbeobachtern zufolge fielen wichtige Unterkomponenten weniger ungünstig aus.

Wer­bung

In Tokio stieg der Nikkei-225-Index um 1,7 Prozent auf 43.378 Punkte. Für Auftrieb sorgte, dass die japanische Wirtschaft im zweiten Quartal des Jahres mit 0,3 Prozent zum Vorquartal stärker gewachsen ist als mit 0,1 Prozent erwartet. Die von den USA erhobenen Zölle wurden damit überraschend gut weggesteckt.

Unterstützung kam auch vom Yen. Er zog nach dem gut ausgefallenen BIP im Verlauf des Handels zwar etwas an, lag aber zuletzt deutlich unter dem Niveau der gleichen Vortageszeit. Hintergrund war, dass der Dollar Auftrieb auf breiter Front erhalten hatte vom starken Anstieg der Erzeugerpreise.

In Shanghai zog der Leitindex ebenfalls an, hier ging es um 0,8 Prozent nach oben. Der HSI in Hongkong blieb dagegen klar zurück, er lag im Späthandel 1 Prozent im Minus. Auch aus China wurden neue Konjunkturdaten gemeldet. Dabei verfehlte der Anstieg der Industrieproduktion im Juli die Erwartung knapp, lag aber dennoch deutlich unter dem Vormonatswert. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Juli gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Prozent, unterhalb der 5,0 Prozent, die Ökonomen in der WSJ-Umfrage geschätzt hatten Im Juni hatte das Wachstum 4,8 Prozent betragen.

Wer­bung

Die Daten zeigten "einen besorgniserregenden Verlust an Dynamik", kommentierten die Volkswirte von Capital Economics. Es gebe wenig Gründe, für den Rest des Jahres mit einer nennenswerten wirtschaftlichen Erholung zu rechnen. Damit schürten die Daten zugleich aber auch Spekulationen über weitere Stützungsmaßnahmen.

Der S&P/ASX-200 in Sydney erreichte mit einem Anstieg um 0,7 Prozent bereits das dritte Rekordhoch im Wochenverlauf. Nicht gehandelt wurde wegen eines Feiertags in Südkorea.

Unter den Einzelaktien zeigten sich in Sydney Cochlear 1,0 Prozent fester. Der Hörgerätehersteller hatte einen Anstieg des Jahresgewinns um 9 Prozent und einen kleinen Aktienrückkauf angekündigt.

Wer­bung

In Tokio waren Autoaktien in der Breite gesucht. Noch stärkere Gewinne wiesen Bankaktien auf. Mitsubishi UFJ legten um 6,0 Prozent zu, Mizuho Financial um 4,7 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.938,60 +0,7% +8,2% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 43.378,31 +1,7% +8,5% 08:30

Kospi (Seoul) FEIERTAG +34,4%

Schanghai-Comp. 3.696,77 +0,8% +9,9% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.259,04 -1,0% +27,6% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:47 % YTD

EUR/USD 1,1678 0,2 1,1652 1,1709 +13,0%

EUR/JPY 171,73 -0,3 172,18 172,70 +5,9%

EUR/GBP 0,8614 0,0 0,8612 0,8644 +4,2%

GBP/USD 1,3557 0,2 1,3530 1,3546 +8,5%

USD/JPY 147,05 -0,5 147,78 147,49 -6,3%

USD/KRW 1.388,52 -0,0 1.388,95 1.379,09 -6,5%

USD/CNY 7,1391 0,1 7,1329 7,1263 -1,1%

USD/CNH 7,1872 0,1 7,1795 7,1784 -2,1%

USD/HKD 7,8196 -0,2 7,8333 7,8499 +1,0%

AUD/USD 0,6510 0,2 0,6499 0,6552 +5,8%

NZD/USD 0,5925 0,1 0,5920 0,5984 +6,7%

BTC/USD 118.993,60 0,8 117.991,40 119.377,15 +29,5%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,71 63,96 -0,4% -0,25 -13,1%

Brent/ICE 66,59 66,84 -0,4% -0,25 -12,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.341,85 3.336,90 +0,1% +4,95 +27,9%

Silber 37,98 38,025 -0,1% -0,05 +33,4%

Platin 1.168,24 1.168,11 +0,0% +0,13 +31,0%

Kupfer 4,49 4,48 +0,2% 0,01 +9,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 15, 2025 03:22 ET (07:22 GMT)

