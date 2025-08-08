MÄRKTE ASIEN/Tokio sehr fest - Nikkei-225 springt auf Rekordhoch

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Mit einem kräftigen Schub geht es am Dienstag an der Tokioter Börse auf ein Rekordhoch. Gestützt wird die Stimmung nach der Feiertagspause am Montag laut Händlern von gut ausgefallenen Zahlen vieler Unternehmen während der Berichtssaison. Mehrere japanische Unternehmen hoben zuletzt ihre Gewinnprognosen an und erklärten, dass die Auswirkungen der US-Zölle auf ihre Geschäftstätigkeit wahrscheinlich milder ausfallen würden als zuvor befürchtet. Für Zuversicht sorgt auch, dass die USA China eine neue 90-tägige Zollschonfrist gewähren, während der weiter verhandelt werden kann.

Erst in der Vorwoche hatte mehr Klarheit über die tatsächlich auf japanische Exporte in die USA anfallenden Zölle für Kauflaune gesorgt. Die USA hatten zugesagt, eine präsidiale Durchführungsverordnung zu ändern, um sich überschneidende Zölle auf japanische Waren aufzuheben. Für etwas Rückenwind sorgt auch der gegenüber den Kursen am Freitag abgeschwächte Yen. Der Nikkei-225 macht einen Satz um 2,7 Prozent auf 42.946 Punkte.

An den anderen Plätzen der Region geht es deutlich ruhiger zu. In Sydney steigt der Index auf Rekordniveau um 0,1 Prozent. Er verändert sich damit zunächst kaum im Umfeld der während des Handels wie erwartet erfolgten Zinssenkung durch die australische Notenbank. Auch der Kospi in Seoul tritt auf der Stelle.

In Shanghai geht es um ein halbes Prozent nach oben, in Hongkong um 0,1 Prozent. Zwar sorgt auch hier die neu eingeräumte Zeit für weitere Verhandlungen über die Zölle für Zuversicht, allerdings war damit auch mehrheitlich ohnehin schon gerechnet worden.

Für Zurückhaltung an manchen Plätzen dürfte sorgen, dass im späteren Tagesverlauf wichtige US-Inflationsdaten veröffentlicht werden. Sie könnten die Zinssenkungserwartungen in den USA stärker bewegen, die zuletzt stark zugenommen und die Kurse an der Wall Street nach oben gezogen hatten.

Zu den größten Gewinnern in Tokio gehören Softbank Group mit einem Plus von 7,3 Prozent. Hier sorgt für Bewertungsfantasie, dass das Unternehmen offenbar einem Börsengang des Zahlungsdienstleisters PayPay näherkommt. Die Halbleiterwerte Advantest und Lasertec schnellen um je 7,4 Prozent nach oben, Renesas um 3,3 Prozent. Auch Autoaktien liegen fest im Markt. Mazda machen 2,2 Prozent gut, Toyota 3,1 und Honda 2,7 Prozent.

Mitsubishi Heavy Industries, die seit Jahresbeginn bereits über 70 Prozent gewinnen haben, verteuern sich um weitere 2,02 Prozent. Treiber ist laut Teilnehmern die Erwartung, dass ein Bauboom bei KI-Rechenzentren die Nachfrage nach Ausrüstungen für Kraftwerke erhöhen wird. Daneben stützen steigende Verteidigungsausgaben und die Lockerung von Rüstungsexporten.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.852,80 +0,1% +7,9% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 42.945,90 +2,7% +4,8% 08:30

Kospi (Seoul) 3.206,55 -0,0% +33,6% 08:30

Schanghai-Comp. 3.666,33 +0,5% +8,5% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.929,34 +0,1% +23,9% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:24 % YTD

EUR/USD 1,1624 0,1 1,1616 1,1657 +12,4%

EUR/JPY 172,48 0,3 172,05 172,05 +5,6%

EUR/GBP 0,8652 0,0 0,8649 0,8661 +4,7%

GBP/USD 1,3434 0,0 1,3432 1,3461 +7,4%

USD/JPY 148,39 0,2 148,11 147,59 -6,1%

USD/KRW 1.389,53 -0,1 1.390,81 1.389,29 -5,9%

USD/CNY 7,1393 -0,0 7,1426 7,1354 -1,0%

USD/CNH 7,1920 -0,0 7,1949 7,1861 -2,0%

USD/HKD 7,8499 0,0 7,8496 7,8499 +1,0%

AUD/USD 0,6513 -0,0 0,6514 0,6518 +5,4%

NZD/USD 0,5937 -0,0 0,5938 0,5942 +6,3%

BTC/USD 119.007,80 0,3 118.653,00 121.928,20 +25,2%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,12 63,96 +0,3% +0,16 -11,9%

Brent/ICE 66,86 66,63 +0,3% +0,23 -11,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.354,36 3.345,13 +0,3% +9,24 +29,5%

Silber 32,59 32,4 +0,6% +0,19 +18,1%

Platin 1.147,07 1.146,33 +0,1% +0,74 +30,8%

Kupfer 4,46 4,44 +0,5% 0,02 +8,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

