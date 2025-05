MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Schwache Anleiheauktion dämpft Stimmung in Tokio

DOW JONES--Uneinheitlich präsentieren sich die Börsen in Ostasien und Australien zur Wochenmitte. Während es in Seoul mit den Kursen dank sehr starker US-Vorgaben deutlich nach oben geht, drücken australische Inflationsdaten die Kurse in Sydney leicht ins Minus. Negative Vorzeichen dominieren auch in Hongkong, während sich die Börsen in Schanghai und Tokio gut behauptet bzw etwas fester zeigen. Technologiewerte sind in der Region zumeist gesucht, weil viele Anleger den Zahlen von Nvidia optimistisch entgegenblicken, die am späten Mittwoch veröffentlicht werden.

Wer­bung Wer­bung

Der Hang-Seng-Index in Hongkong gibt um 0,5 Prozent nach. Auf der Stimmung lasten schwache Zahlen der Temu-Mutter PDD Holding, deren Kurs darauf an der Nasdaq am Dienstag um fast 14 Prozent eingebrochen war. Die Zahlen weckten Zweifel an der Konsumfreude der chinesischen Verbraucher, heißt es. Alibaba verbilligen sich um 1,9 und Meituan um 1,4 Prozent. Dagegen gewinnen Xiaomi 1,4 Prozent nach Vorlage überzeugender Geschäftszahlen. Der Composite-Index in Schanghai liegt 0,1 Prozent im Plus.

An der Tokioter Börse hat der Nikkei-225-Index einen Großteil seiner anfänglichen Gewinne abgegeben und notiert noch 0,3 Prozent höher. Belastend wirkt eine enttäuschend verlaufene Auktion 40-jähriger japanischer Staatsanleihen vor dem Hintergrund jüngst bereits gestiegener Renditen, wozu im Handel wiederum auf die hohen japanischen Schulden verwiesen wird. In Reaktion auf das geringe Interesse an der Auktion ziehen die japanischen Marktzinsen kräftig an. Im Chipsektor gerwinnen Advantest und Renesas je 1,3 Prozent.

Im südkoreanischen Seoul steigt der Kospi um 1,6 Prozent. Auch hier greifen Anleger zu Chipwerten in der Hoffnung auf gute Nvidia-Zahlen. SK Hynix gewinnen 2,7 Prozent, die Aktie des Indexschwergewichts Samsung Electronics rückt um 2,9 Prozent vor.

Wer­bung Wer­bung

In Sydney gibt der S&P/ASX-200 um 0,1 Prozent nach, nachdem die Verbraucherpreise in Australien im April etwas stärker gestiegen sind als angenommen. Der Anstieg um 2,4 Prozent liegt allerdings im Rahmen des Zielbands der australischen Notenbank von 2 bis 3 Prozent, so dass Beobachter weitere Zinssenkungen für möglich halten.

Derweil hat die neuseeländische Zentralbank (RBNZ) ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent gesenkt. Im Begleitkommentar zum Zinsentscheid warnte die RBNZ vor einer Abschwächung der Weltwirtschaft infolge des Handelskriegs zwischen den größten Volkswirtschaften. Der NZX-50-Index fällt um 1,6 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.396,30 -0,1% +2,5% 08:00

Wer­bung Wer­bung

Nikkei-225 (Tokio) 37.812,29 +0,2% -5,9% 08:30

Kospi (Seoul) 2.678,34 +1,6% +11,6% 08:30

Schanghai-Comp. 3.342,93 +0,1% -0,1% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.254,45 -0,5% +16,0% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1306 -0,2 1,1332 1,1359 +10,0%

EUR/JPY 163,23 -0,2 163,51 162,93 -0,2%

EUR/GBP 0,8391 0,0 0,8387 0,8383 +1,5%

GBP/USD 1,3473 -0,3 1,3510 1,3550 +8,3%

USD/JPY 144,38 0,1 144,28 143,45 -9,3%

USD/KRW 1.376,10 0,0 1.375,79 1.372,40 -7,2%

USD/CNY 7,1855 0,0 7,1824 7,1799 -0,5%

USD/CNH 7,1954 0,1 7,1898 7,1859 -2,1%

USD/HKD 7,8381 0,0 7,8380 7,8379 +0,9%

AUD/USD 0,6428 -0,3 0,6445 0,6463 +4,8%

NZD/USD 0,5953 0,1 0,5948 0,5976 +7,2%

BTC/USD 109.029,90 0,1 108.915,55 109.165,65 +17,3%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,22 61,08 +0,2% +0,14 -13,8%

Brent/ICE 64,42 64,29 +0,2% +0,13 -13,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.296,68 3.302,23 -0,2% -5,55 +27,4%

Silber 29,41 29,45 -0,1% -0,04 +5,3%

Platin 954,76 956,96 -0,2% -2,20 +9,3%

Kupfer 4,72 4,71 +0,2% +0,01 +16,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2025 00:59 ET (04:59 GMT)