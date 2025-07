Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 0,9 Prozent auf 6,26 EUR.

Die Aktie notierte um 08:52 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 6,26 EUR. In der Spitze büßte die Xiaomi-Aktie bis auf 6,15 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,16 EUR. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.628 Stück gehandelt.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (1,69 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Xiaomi 0,000 HKD aus.

Xiaomi veröffentlichte am 27.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,18 HKD je Aktie erwirtschaftet. Xiaomi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 118,99 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 44,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 82,15 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Xiaomi wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 27.08.2025 vorlegen.

In der Xiaomi-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,58 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

