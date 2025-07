Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittwochmittag freundlich

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,9 Prozent auf 6,36 EUR.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 11:43 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 6,36 EUR. Bei 6,40 EUR erreichte die Xiaomi-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 6,40 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wechselten 27.716 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 16,36 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,69 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 73,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Am 27.05.2025 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,47 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xiaomi 0,18 HKD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 118,99 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 82,15 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Xiaomi am 19.08.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 26.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,58 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie: Konzerngeschichte von Xiaomi - Aufstieg eines chinesischen Technologieriesen

Xiaomi-Aktie bricht ein: E-Auto-Boom überfordert Konzern - Auslands-Exporte verschoben

Hohe E-Auto-Nachfrage belastet Xiaomi-Aktie: Anleger reagieren verunsichert