Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag nahezu unbewegt

So bewegt sich Xiaomi

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Frankfurt bei 6,27 EUR.

Die Xiaomi-Aktie zeigte sich um 09:19 Uhr im Frankfurt-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 6,27 EUR an der Tafel. Kurzfristig markierte die Xiaomi-Aktie bei 6,35 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Xiaomi-Aktie bis auf 6,22 EUR. Mit einem Wert von 6,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.975 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR an. Mit einem Zuwachs von 18,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 1,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 73,03 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Xiaomi 0,000 HKD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xiaomi am 27.05.2025. Das EPS wurde auf 0,47 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,18 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 44,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 82,15 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 118,99 Mrd. HKD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.08.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 26.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,58 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie: Konzerngeschichte von Xiaomi - Aufstieg eines chinesischen Technologieriesen

Xiaomi-Aktie bricht ein: E-Auto-Boom überfordert Konzern - Auslands-Exporte verschoben

Hohe E-Auto-Nachfrage belastet Xiaomi-Aktie: Anleger reagieren verunsichert