Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Dienstagnachmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 0,2 Prozent auf 6,32 EUR ab.

Die Xiaomi-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 15:40 Uhr um 0,2 Prozent auf 6,32 EUR nach. Das Tagestief markierte die Xiaomi-Aktie bei 6,22 EUR. Bei 6,22 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wechselten 29.507 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,08 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,69 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 73,25 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Am 27.05.2025 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,47 HKD. Im letzten Jahr hatte Xiaomi einen Gewinn von 0,18 HKD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 44,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 118,99 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 82,15 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.08.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 26.08.2026.

In der Xiaomi-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,58 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie: Konzerngeschichte von Xiaomi - Aufstieg eines chinesischen Technologieriesen

Xiaomi-Aktie bricht ein: E-Auto-Boom überfordert Konzern - Auslands-Exporte verschoben

Hohe E-Auto-Nachfrage belastet Xiaomi-Aktie: Anleger reagieren verunsichert