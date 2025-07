Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Dienstagmittag südwärts

So entwickelt sich Xiaomi

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 6,30 EUR ab.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 11:56 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 6,30 EUR. In der Spitze fiel die Xiaomi-Aktie bis auf 6,22 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,22 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 14.575 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 7,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,43 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 1,69 EUR. Mit einem Kursverlust von 73,17 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xiaomi-Aktionäre 0,000 HKD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xiaomi am 27.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,18 HKD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xiaomi im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 118,99 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 82,15 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.08.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 26.08.2026.

Experten taxieren den Xiaomi-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,58 CNY je Aktie.

