MÄRKTE EUROPA/DAX fast am Allzeithoch - Aussichten weiter positiv

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte starten freundlich in den Freitag. Der DAX gewinnt im Eröffnungsgeschäft knapp 0,8 Prozent auf 23.876 Punkte und nähert sich damit dem Allzeithoch, dass er am Montag bei 23.912 Punkten markiert hatte. Aus markttechnischer Sicht verbessert sich die Lage bereits wieder: "Der Aufwärtsimpuls scheint noch intakt zu sein", heißt es bei der Helaba. Der Euro-Stoxx-50 legt um gut 0,4 Prozent auf 5.434 Punkte zu.

Gestützt wird die Stimmung von den weiter fallenden Renditen. Der Zinsanstieg, der in den vergangenen Tagen auch die Aktienkurse belastetet hatte, hat bereits am Donnerstag mit günstigen US-Preisdaten in einen deutlichen Rücksetzer gemündet. Dieser setzt sich nun fort.

Die Berichtssaison zum ersten Quartal ist im DAX weitgehend durch, nun folgt eine Reihe von Aktionärstreffen, wiederum gefolgt von den Ausschüttungen an die Aktionäre. Am Freitag werden aus dem DAX Adidas, Commerzbank, Eon und Heidelberg Materials ex Dividende gehandelt.

Am Mittag steht der kleine Verfall am Terminmarkt im Fokus. Größere Positionen bei den Calls und Puts auf den DAX sind am Basispreis bei 23.500 offen. Allerdings ist momentan nicht zu erkennen, dass der DAX so weit zurückfallen könnte. Das Risiko eines deutlichen Rücksetzers ist mit der Entspannung auf der Zinsseite seit Donnerstagnachmittag anscheinend vom Tisch. Bei 23.700 ist ein Überhang bei den Calls zu sehen, damit stoßen Attacken auf der Oberseite hier voraussichtlich auf Gegenwehr. Allerdings ist der Mai-Termin vom Volumen her betrachtet eher ein kleiner Verfallstag. Trotzdem könnten auch Einzeltitel an potenziellen Basispreisen festhängen, so Allianz an der 350er-Marke oder Deutsche Bank bei 25 Euro.

Bayer prüft Monsanto-Konkurs - Übernahmeangebot treibt 1%1

Bayer gewinnen 3,1 Prozent auf 23,85 Euro. Damit setzt sich die Achterbahnfahrt der vergangenen Tage auch am Freitag fort. Wie das Wall Street Journal berichtet, unternimmt Bayer einen weiterer Vorstoß zur Beilegung von Klagen, die das populäre Unkrautvernichtungsmittel Roundup mit Krebs in Verbindung bringen. Gleichzeitig werde ein Konkursantrag für das Agrargeschäft Monsanto für den Fall geprüft, dass der Vergleichsplan scheitere. "Die Monsanto-Story begleitet Bayer nun seit Jahren", so ein Aktinehändler. Ein Ende mit Schrecken dürfte die Option allerdings kaum sein, da die Klagen dann vor dem Konkursgericht landen würden.

1&1 schießen um gut 20 Prozent auf 18,50 Euro nach oben. United Internet (+2,1%) will den Anteil an 1&1 auf bis zu 90 Prozent aufstocken und macht ein öffentliches Erwerbsangebot für 1&1-Aktien zum Preis von 18,50 Euro je Aktie. Derzeit hält United Internet rund 80,81 Prozent am Grundkapital von 1&1. Das Angebot kommt für die Analysten der DZ Bank überraschend. Die Investitionen in den Ausbau des 1&1-Mobilfunknetzes erforderten anscheinend eine noch stabilere Eigentümerstruktur.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.433,79 +0,4% 21,71 +10,5%

Stoxx-50 4.554,92 +0,7% 32,56 +5,0%

DAX 23.876,07 +0,8% 180,48 +19,0%

MDAX 29.980,17 +0,5% 153,76 +16,6%

TecDAX 3.859,47 +1,0% 39,81 +11,8%

SDAX 16.635,36 +0,5% 89,78 +20,7%

CAC 7.893,03 +0,5% 39,56 +6,4%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr., 8:14 % YTD

EUR/USD 1,1214 +0,2% 1,1190 1,1216 +8,1%

EUR/JPY 162,76 -0,1% 162,92 162,96 +0,0%

EUR/CHF 0,9345 -0,1% 0,9354 0,9351 +0,1%

EUR/GBP 0,8414 +0,0% 0,8410 0,8417 +1,7%

USD/JPY 145,14 -0,3% 145,62 145,29 -7,5%

GBP/USD 1,3327 +0,2% 1,3305 1,3326 +6,2%

USD/CNY 7,1951 -0,0% 7,1976 7,1905 -0,2%

USD/CNH 7,2005 -0,1% 7,2063 7,1977 -1,7%

AUS/USD 0,6429 +0,4% 0,6404 0,6428 +3,5%

Bitcoin/USD 103.941,80 +0,6% 103.295,80 103.936,25 +10,7%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,58 61,69 -0,2% -0,11 -14,2%

Brent/ICE 64,58 64,62 -0,1% -0,04 -13,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3210,14 3238,73 -0,9% -28,59 +23,4%

Silber 28,81 29,22 -1,4% -0,41 +4,7%

Platin 881,51 888,77 -0,8% -7,26 +1,5%

Kupfer 4,62 4,64 -0,5% -0,02 +13,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

