Prudential gliedert US-Geschäft aus und erwägt Kapitalerhöhung

Der Konzern will sich nun über eine Ausgliederung von seinem US-Geschäft Jackson Financial trennen. Zudem erwägt Prudential eine Kapitalerhöhung von bis zu 3 Milliarden US-Dollar, um mehr Geld für Investitionen in Wachstumsmärkte zur Verfügung zu haben.

Die Ausgliederung von Jackson aus der Gruppe, die im zweiten Quartal erfolgen soll, werde den Trennungsprozess beschleunigen. So sei eine frühere Trennung möglich als über einen Börsengang, teilte Prudential mit. Man treibe so den Umbau in Richtung der schnell wachsenden Märkte Asiens und Afrikas voran.

Bei der Ausgliederung werden Jackson-Aktien an die Prudential-Aktionäre verteilt. Der Konzern will einen Anteil von 19,9 Prozent zunächst behalten, der dann im Laufe der Zeit verkauft werden soll, um die Investitionen in Asien zu unterstützen. Dem Plan müssen die Aktionäre und die Regulierungsbehörden noch zustimmen.

Weiteres Geld für Investitionen will sich Prudential möglicherweise über eine Kapitalerhöhung in Höhe von 2,5 bis 3 Milliarden Dollar besorgen. Die Maßnahme soll in London, Hongkong oder an beiden Börsenplätzen erfolgen.

LONDON (Dow Jones)

Bildquellen: Prudential