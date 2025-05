MÄRKTE USA/Wall Street auch zum Wochenausklang mit Plus erwartet

Werte in diesem Artikel

DOW JONES--Mit leichten Gewinnen dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche starten und die jüngste positive Entwicklung nach den Entspannungssignalen im Zoll-Streit zwischen den USA und China fortsetzen. Für die Futures auf den S&P-500 und den Nasdaq geht es um jeweils 0,2 Prozent nach oben. Unterstützung liefern die weiter fallenden Marktzinsen. Die Rendite zehnjähriger Papiere reduziert sich um 7 Basispunkte auf 4,39 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

"Der Hauptantrieb der globalen Märkte in dieser Woche waren die sich verbessernden Handelsbeziehungen der USA, insbesondere mit China", sagt Kathleen Brooks vom Online-Broker XTB. "Allerdings lässt dies zum Ende der Woche nach... Die heutige Entwicklung könnte uns zeigen, ob ein Appetit auf eine Rückkehr zu den Rekordhochs vom Februar besteht", ergänzt die Teilnehmerin.

Die Zoll-Konflikte der USA bleiben weiter ein dominantes Thema am Markt. Die US-Regierung will Kreisen zufolge mit der Europäischen Union die Agrarzölle und weitere Handelshemmnisse der EU in den Handelsgesprächen erörtern. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen weiter sagten, würden die USA auch die Themen Wirtschaftssicherheit und Digitalisierung ansprechen wollen.

Die vorbörslich veröffentlichten US-Import-Preise sind im April stärker gestiegen als vom Markt befürchtet. Damit zeigen sich klare Spuren der Trump-Zölle vor allem gegen China. Die Importe stiegen um 0,1 Prozent zum Vormonat an, "und dass, obwohl die im Vorfeld befragten Volkswirte die Trump-Zölle schon kannten und eingepreist hatten", sagt ein Händler. Die Befragten hätten auf die dämpfende Wirkung niedrigerer Ölpreises gesetzt und ein Minus von 0,4 Prozent erwartet, was jedoch den Preisanstieg nicht voll auffangen konnte. Ohne die niedrigeren Ölpreise wäre der Import sogar um 0,4 Prozent zum Vormonat angestiegen. "Das zeigt einen heftigen Inflationsdruck durch die Zölle", so der Händler.

Wer­bung Wer­bung

Die Baubeginne stiegen im April weniger stark als erwartet. Nach der Startglocke steht dann noch der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan für Mai auf der Agenda.

Bei den Einzelwerten gewinnen Boeing vorbörslich 0,2 Prozent. Etihad Airways hat beim US-Flugzeugbauer 28 Großraumflugzeuge bestellt. Die Bestellung umfasst eine Mischung aus Boeing 787 und 777X mit GE-Triebwerken sowie ein Dienstleistungspaket.

Zwei der größten Kabel- und Breitbandanbieter in den USA schließen sich zusammen: Charter Communications übernimmt den Rivalen Cox Communications für 21,9 Milliarden US-Dollar. In dem Deal wird Cox mit 34,5 Milliarden Dollar inklusive Schulden bewertet. Die Aktien von Charter Communications gewinnen 2,5 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Dollar erneut schwächer - Ölpreise stabilisiert

Der Dollar setzt seine Abgaben fort. Der Dollar-Index büßt 0,1 Prozent ein. Die jüngsten Anzeichen für einen nachlassenden Preisdruck haben die Erwartungen an weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank verstärkt, heißt es von der Deutschen Bank. Auch der Rückgang der Ölpreise trage dazu bei, dass der Eindruck entstehe, der Inflationsdruck lasse nach. "Da die Anleger weniger über die Inflation besorgt sind, haben sie ihre Erwartungen an Zinssenkungen der Fed entsprechend erhöht", so die Analysten.

Die Ölpreise zeigen sich stabilisiert nach dem Einbruch am Vortag. Bedenken hinsichtlich der Fördermengen der Opec+ und eines möglichen Iran-Abkommens belasten aber weiterhin die Stimmung, heißt es. Ein Abkommen könnte zusätzliche iranische Lieferungen ermöglichen, zu einem Zeitpunkt, an dem der Markt sich bereits auf ein Überangebot einstellt. Der Goldpreis gibt seine Vortagesgewinne wieder vollständig ab.

===

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr., 8:14 % YTD

EUR/USD 1,1192 +0,0% 1,1190 1,1216 +8,1%

EUR/JPY 162,98 +0,0% 162,92 162,96 +0,0%

EUR/CHF 0,9379 +0,3% 0,9354 0,9351 +0,1%

EUR/GBP 0,8431 +0,2% 0,8410 0,8417 +1,7%

USD/JPY 145,62 +0,0% 145,62 145,29 -7,5%

GBP/USD 1,3275 -0,2% 1,3305 1,3326 +6,2%

USD/CNY 7,2006 +0,0% 7,1976 7,1905 -0,2%

USD/CNH 7,2055 -0,0% 7,2063 7,1977 -1,7%

AUS/USD 0,6410 +0,1% 0,6404 0,6428 +3,5%

Bitcoin/USD 103.708,30 +0,4% 103.295,80 103.936,25 +10,7%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,94 61,69 +0,4% 0,25 -14,2%

Brent/ICE 64,81 64,62 +0,3% 0,19 -13,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3177,59 3238,73 -1,9% -61,14 +23,4%

Silber 28,58 29,22 -2,2% -0,64 +4,7%

Platin 879,40 888,77 -1,1% -9,37 +1,5%

Kupfer 4,56 4,64 -1,8% -0,08 +12,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewaehr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 16, 2025 08:59 ET (12:59 GMT)