MÄRKTE USA/Wall Street mit Verschnaufpause erwartet

DOW JONES--Nach zweitägigen Aufschlägen scheint die Wall Street am Dienstag etwas zur Ruhe zu kommen. Für den Handelsbeginn lässt der Aktienterminmarkt eine knapp behauptete Tendenz erwarten. Der Dow-Jones-Index wird bei 40.415 Punkten erwartet, nach einem Schluss am Vortag bei 40.525. Anleger versuchen noch immer, sich auf die sprunghafte Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump einen Reim zu machen, heißt es. Denn er hatte in den vergangenen Tagen seine Bereitschaft signalisiert, beschlossene Zölle ganz oder teilweise zu verschieben oder auch komplett zurückzunehmen - wie zuletzt im Automobilbereich. Zudem betont die US-Regierung, dass Handelsabkommen Fortschritte machten. Kevin Hassett, Direktor des Nationalen Wirtschaftsrates der Vereinigten Staaten, sprach zuletzt von mehr als zehn möglichen Abkommen, die auf dem Tisch lägen und die den USA hervorragende Möglichkeiten böten.

Doch scheint der Markt die günstige Entwicklung offenbar eingepreist zu haben. "Es gibt klare Anzeichen dafür, dass die Spannung am Markt wieder nachlässt", sagt Makrostratege Henry Allen von der Deutschen Bank. Abzulesen ist dies auch bei Dollar und US-Renten. Beide Vermögensklassen hatten zuletzt unter der Handelspolitik arg gelitten - von einem Vertrauensbruch war gar die Rede. Nun zeigen sich beide Märkte stabilisiert: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steigt um 3 Basispunkte auf 4,389 Prozent und der US-Dollar zeigt sich nach seiner massiven Abwertung wenig verändert.

Leicht positive Nachrichten gab es eine Stunde vor Handelsbeginn aus dem Großraum New York. Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes ist dort im April gegenüber dem Vormonat gestiegen, verharrt aber im negativen Bereich.

In der laufenden Berichtssaison standen heute erneut die Banken im Fokus. Die Citigroup hat im ersten Quartal 2025 einen Anstieg bei Gewinn und Umsatz gemeldet und damit die Erwartungen der Analysten übertroffen - unter anderem dank der Marktschwankungen, die zu höheren Gebühren im Handelsgeschäft führten. Der Gewinn pro Aktie lag bei 1,96 US-Dollar, während Analysten mit 1,85 US-Dollar gerechnet hatten, in Folge wird die Aktie vorbörslich gut 1 Prozent im Plus gehandelt.

Auch die Bank of America profitierte im ersten Quartal von einem deutlichen Wachstum in ihrem Handelsgeschäft und in der Vermögensverwaltung und übertraf die Erwartungen der Analysten. Der Nettogewinn stieg auf 7,4 Milliarden US-Dollar von 6,7 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn je Aktie betrug 0,90 Dollar, Analysten hatten im Factset-Konsens mit 0,82 Dollar gerechnet. In der Sparte Wealth und Investment Management kletterten die Einnahmen um 8 Prozent. Im Handelsgeschäft legten die Erträge um 11 Prozent zu, was sowohl einem starken Anstieg im Geschäft mit festverzinslichen Produkten und Währungen als auch Aktien geschuldet war. Aktuell wird die Aktie gut 2 Prozent höher gehandelt.

Die Aktie des Flugzeugherstellers Boeing verliert vorbörslich 3 Prozent. Hier belastet die Nachricht, dass China seine Fluggesellschaften angewiesen hat, die Abnahme von Boeing-Flugzeugen zu stoppen - ein weiterer Schritt in einem sich verschärfenden Handelskrieg mit den USA. Laut einem Kreise-Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg wurde chinesischen Fluggesellschaften mitgeteilt, keine weiteren Boeing-Lieferungen mehr anzunehmen und zudem keine weiteren flugzeugbezogenen Ausrüstungen von US-Unternehmen zu kaufen.

