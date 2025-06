Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagnachmittag mit Aufschlag

So bewegt sich Boeing

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Boeing. Das Papier von Boeing konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 208,95 USD.

Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 208,95 USD. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 211,54 USD. Bei 211,21 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 257.649 Boeing-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 212,26 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.05.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,58 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 128,92 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 62,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Boeing seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,039 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 207,17 USD.

Am 23.04.2025 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,56 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,50 Mrd. USD – ein Plus von 17,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 16,57 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 23.07.2025 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,199 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

