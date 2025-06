Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Dienstagnachmittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 215,25 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,8 Prozent auf 215,25 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Boeing-Aktie bei 215,25 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 212,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 260.237 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 215,25 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.06.2025). Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 0,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 128,92 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 40,11 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,039 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 207,17 USD an.

Boeing ließ sich am 23.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,56 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,50 Mrd. USD – ein Plus von 17,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 16,57 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 23.07.2025 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,95 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor einem Jahr eingefahren

Boeing-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Mai

Aktie von Boeing legt zu: Anleger feiern Produktionsziel-Anhebung