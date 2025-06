Kursverlauf

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

04.06.25 16:09 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Boeing. Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 212,39 USD.

Die Boeing-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 212,39 USD. Bei 211,42 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 213,96 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 160.303 Boeing-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte am 03.06.2025 auf bis zu 215,80 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 1,58 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 128,92 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 39,30 Prozent wieder erreichen. Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,039 USD je Boeing-Aktie. Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 207,17 USD. Boeing veröffentlichte am 23.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,56 USD je Aktie erzielt worden. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,50 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16,57 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren. Die Boeing-Bilanz für Q2 2025 wird am 23.07.2025 erwartet. Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2025 -1,199 USD je Aktie Verlust verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Boeing-Aktie erreicht höchsten Stand seit Februar 2024 nach Hochstufung Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor einem Jahr eingefahren Boeing-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Mai

