DAX24.342 -0,3%ESt505.490 +0,1%Top 10 Crypto15,81 +2,0%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.542 +0,7%Euro1,1666 +0,2%Öl66,43 +0,7%Gold3.340 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 BASF BASF11 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 Intel 855681 BYD A0M4W9 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX leichter -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus -- Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, DroneShield im Fokus
Top News
Rote Vorzeichen: DAX verliert und wartet auf Zeichen von der US-Notenbank Rote Vorzeichen: DAX verliert und wartet auf Zeichen von der US-Notenbank
Ukraine-Krieg: NATO-Militärchefs beraten über weiteres Vorgehen - Putin und Erdogan telefonieren Ukraine-Krieg: NATO-Militärchefs beraten über weiteres Vorgehen - Putin und Erdogan telefonieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren

MÄRKTE USA/Zurückhaltung vor Fed-Protokoll - Estee Lauder unter Druck

20.08.25 14:36 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)
72,00 EUR -6,00 EUR -7,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
La-Z-Boy Inc.
25,40 EUR -7,20 EUR -22,09%
Charts|News|Analysen
Lowe's Companies Inc.
218,65 EUR 0,60 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Target Corp.
81,38 EUR -8,50 EUR -9,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TJX Cos. Inc.
114,38 EUR -1,14 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Toll Brothers Inc.
111,05 EUR -2,95 EUR -2,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Zur Wochenmitte deuten sich an den US-Börsen kleinere Verluste an. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich knapp behauptet. Im Handelsverlauf wird das Protokoll der US-Notenbanksitzung vom Juli veröffentlicht, von dem sich Anleger Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Federal Reserve erhoffen. Weitere Erkenntnisse könnte der Auftritt von Fed-Chef Jerome Powell am Freitag auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole bringen. Marktteilnehmer rechnen daher mit einem von Zurückhaltung geprägten Handel.

Wer­bung

Wichtige Konjunkturdaten stehen am Mittwoch nicht auf der Agenda. Dafür muss der Markt Geschäftszahlen weiterer großer US-Einzelhändler verarbeiten. Nach Home Depot am Dienstag hat Wettbewerber Lowe's über den Verlauf des zweiten Quartals berichtet und dabei seine Jahresziele erhöht. Daneben kündigte Lowe's den Kauf des Baustoffhändlers Foundation Building Material für 8,8 Milliarden Dollar an. Für die Aktie geht es im vorbörslichen Handel um 3,1 Prozent aufwärts.

Mit Enttäuschung werden die Zahlen von Target (-10,4%) aufgenommen. Der Betreiber von Discountläden hat im zweiten Quartal abermals einen Umsatzrückgang verzeichnet. Dagegen hat TJX seine Prognose erhöht. Die Aktie der Kaufhauskette, die sogenannte Off-Price-Läden für Bekleidung und Wohnausstattung betreibt und in Europa unter dem Namen TK Maxx bekannt ist, steigt um 5,1 Prozent.

Das auf Eigenheime spezialisierte Bauunternehmen Toll Brothers hat mit dem Umsatz des dritten Geschäftsquartals die Erwartungen des Markt übertroffen, wird im laufenden Geschäftsjahr aber voraussichtlich weniger Objekte fertigstellen als ursprünglich angenommen. Die Aktie verliert vorbörslich 1,3 Prozent.

Wer­bung

Der Kosmetikkonzern Estee Lauder ist im vierten Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht. In Verbindung mit einem pessimistischen Ausblick drückt dies die Aktie um 8 Prozent.

Der Möbelhersteller La-Z-Boy hat mit Zahlen und Ausblick die Erwartungen verfehlt. Die Aktie sackt um 21,4 Prozent ab.

Der Dollar zeigt sich vor dem Fed-Protokoll behauptet. Am Anleihemarkt tut sich ebenfalls nicht viel. Der Goldpreis tendiert freundlich. Am Goldmarkt setzen Anleger auf eine Zinssenkung der US-Notenbank im September, wie es heißt. Niedrigere Zinsen würden das zinslos gehaltene Edelmetall attraktiver machen.

Wer­bung

Die Ölpreise erholen sich etwas von den Verlusten des Vortags. Marktteilnehmer verweisen auf Daten des Branchenverbands American Petroleum Institute vom späten Dienstag, denen zufolge die Rohölvorräte der USA in der vergangenen Woche gesunken sind. Die Akteure warten nun auf die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA) am Mittwoch.

===

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 18:22 % YTD

EUR/USD 1,1652 +0,1% 1,1645 1,1665 +12,5%

EUR/JPY 171,83 -0,1% 171,95 172,35 +5,8%

EUR/CHF 0,9402 -0,1% 0,9408 0,9414 +0,2%

EUR/GBP 0,8643 +0,1% 0,8634 0,8627 +4,3%

USD/JPY 147,47 -0,1% 147,61 147,76 -6,1%

GBP/USD 1,3482 -0,1% 1,3489 1,3521 +7,8%

USD/CNY 7,1309 -0,1% 7,1370 7,1338 -1,0%

USD/CNH 7,1797 -0,1% 7,1879 7,1874 -2,0%

AUS/USD 0,6442 -0,2% 0,6456 0,6494 +4,3%

Bitcoin/USD 113.693,40 +0,2% 113.410,30 116.133,20 +23,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,51 62,35 +0,3% 0,16 -12,2%

Brent/ICE 66,48 65,79 +1,0% 0,69 -11,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.337,66 3.315,45 +0,7% 22,21 +27,0%

Silber 37,41 37,33 +0,2% 0,09 +31,7%

Platin 1.138,38 1.124,78 +1,2% 13,60 +29,9%

Kupfer 4,42 4,42 0% 0,00 +7,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2025 08:37 ET (12:37 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Estée Lauder Companies und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Estée Lauder Companies

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Estée Lauder Companies

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Target Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Target Corp.

DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
05.01.2018Target Equal WeightBarclays Capital
12.09.2016Target Market PerformCowen and Company, LLC
19.05.2016Target NeutralMKM Partners
25.02.2016Target NeutralMKM Partners
19.11.2015Target NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.05.2017Target SellGordon Haskett
01.03.2017Target UnderweightBarclays Capital
01.03.2017Target UnderperformWolfe Research
19.05.2016Target UnderweightBarclays Capital
31.03.2016Target UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Target Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen