MÄRKTE USA/Zurückhaltung vor Fed-Protokoll - Estee Lauder unter Druck

DOW JONES--Zur Wochenmitte deuten sich an den US-Börsen kleinere Verluste an. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich knapp behauptet. Im Handelsverlauf wird das Protokoll der US-Notenbanksitzung vom Juli veröffentlicht, von dem sich Anleger Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Federal Reserve erhoffen. Weitere Erkenntnisse könnte der Auftritt von Fed-Chef Jerome Powell am Freitag auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole bringen. Marktteilnehmer rechnen daher mit einem von Zurückhaltung geprägten Handel.

Wichtige Konjunkturdaten stehen am Mittwoch nicht auf der Agenda. Dafür muss der Markt Geschäftszahlen weiterer großer US-Einzelhändler verarbeiten. Nach Home Depot am Dienstag hat Wettbewerber Lowe's über den Verlauf des zweiten Quartals berichtet und dabei seine Jahresziele erhöht. Daneben kündigte Lowe's den Kauf des Baustoffhändlers Foundation Building Material für 8,8 Milliarden Dollar an. Für die Aktie geht es im vorbörslichen Handel um 3,1 Prozent aufwärts.

Mit Enttäuschung werden die Zahlen von Target (-10,4%) aufgenommen. Der Betreiber von Discountläden hat im zweiten Quartal abermals einen Umsatzrückgang verzeichnet. Dagegen hat TJX seine Prognose erhöht. Die Aktie der Kaufhauskette, die sogenannte Off-Price-Läden für Bekleidung und Wohnausstattung betreibt und in Europa unter dem Namen TK Maxx bekannt ist, steigt um 5,1 Prozent.

Das auf Eigenheime spezialisierte Bauunternehmen Toll Brothers hat mit dem Umsatz des dritten Geschäftsquartals die Erwartungen des Markt übertroffen, wird im laufenden Geschäftsjahr aber voraussichtlich weniger Objekte fertigstellen als ursprünglich angenommen. Die Aktie verliert vorbörslich 1,3 Prozent.

Der Kosmetikkonzern Estee Lauder ist im vierten Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht. In Verbindung mit einem pessimistischen Ausblick drückt dies die Aktie um 8 Prozent.

Der Möbelhersteller La-Z-Boy hat mit Zahlen und Ausblick die Erwartungen verfehlt. Die Aktie sackt um 21,4 Prozent ab.

Der Dollar zeigt sich vor dem Fed-Protokoll behauptet. Am Anleihemarkt tut sich ebenfalls nicht viel. Der Goldpreis tendiert freundlich. Am Goldmarkt setzen Anleger auf eine Zinssenkung der US-Notenbank im September, wie es heißt. Niedrigere Zinsen würden das zinslos gehaltene Edelmetall attraktiver machen.

Die Ölpreise erholen sich etwas von den Verlusten des Vortags. Marktteilnehmer verweisen auf Daten des Branchenverbands American Petroleum Institute vom späten Dienstag, denen zufolge die Rohölvorräte der USA in der vergangenen Woche gesunken sind. Die Akteure warten nun auf die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA) am Mittwoch.

