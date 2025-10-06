DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.352 +0,4%Top 10 Crypto17,35 +2,1%Nas22.955 +0,8%Bitcoin107.138 +1,6%Euro1,1718 -0,1%Öl65,53 +1,8%Gold3.964 +2,0%
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target gewinnt am Montagabend

06.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Target gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Target-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 89,22 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
76,00 EUR -0,56 EUR -0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Target-Aktie konnte um 20:07 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 89,22 USD. Bei 90,15 USD markierte die Target-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 89,09 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 904.691 Target-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2024 auf bis zu 161,39 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 80,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 86,31 USD. Mit einem Kursverlust von 3,26 Prozent würde die Target-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Target-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,46 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,56 USD aus.

Target ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 25,21 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Target 25,45 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Target wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Target im Jahr 2026 7,35 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

