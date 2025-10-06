Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Nachmittag in Rot
Die Aktie von Target gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 88,19 USD.
Die Target-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 88,19 USD. Zwischenzeitlich weitete die Target-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 87,84 USD aus. Bei 89,09 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 199.783 Target-Aktien den Besitzer.
Bei 161,39 USD erreichte der Titel am 16.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 83,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,31 USD ab. Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 2,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 4,46 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,56 USD je Target-Aktie.
Am 20.08.2025 hat Target die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 25,45 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 25,21 Mrd. USD.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Target-Aktie in Höhe von 7,35 USD im Jahr 2026 aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2019
|Target overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|05.08.2019
|Target Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.2019
|Target Overweight
|Barclays Capital
|18.04.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
