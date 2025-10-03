DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.340 +0,3%Top 10 Crypto16,80 +2,0%Nas22.786 -0,3%Bitcoin104.397 +1,5%Euro1,1740 +0,2%Öl64,52 +0,3%Gold3.887 +0,8%
So entwickelt sich Target

Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Abend mit Kursabschlägen

03.10.25 20:23 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Target. Das Papier von Target gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 88,42 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
76,56 EUR 0,98 EUR 1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für die Target-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 88,42 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Target-Aktie bis auf 88,42 USD. Bei 89,80 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 458.027 Target-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2024 bei 161,39 USD. Derzeit notiert die Target-Aktie damit 45,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.09.2025 bei 86,31 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Target-Aktie 2,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Target seine Aktionäre 2025 mit 4,46 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,56 USD je Aktie ausschütten.

Am 20.08.2025 legte Target die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,05 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,57 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 25,21 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 25,45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Target wird am 12.11.2025 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Target im Jahr 2026 7,35 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Target Corp.

