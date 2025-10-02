Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Donnerstagabend auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Target gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Target konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 89,84 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 89,84 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Target-Aktie bei 90,25 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 88,66 USD. Zuletzt wechselten 575.890 Target-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (161,39 USD) erklomm das Papier am 16.10.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Target-Aktie mit einem Kursplus von 79,64 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,31 USD ab. Derzeit notiert die Target-Aktie damit 4,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Target-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,46 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,56 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Target am 20.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,57 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,95 Prozent auf 25,21 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Target im Jahr 2026 7,36 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

