Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

02.10.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Target zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Target-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 89,94 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
75,58 EUR -0,02 EUR -0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 89,94 USD zu. Bei 90,13 USD markierte die Target-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 88,66 USD. Der Tagesumsatz der Target-Aktie belief sich zuletzt auf 184.842 Aktien.

Am 16.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 161,39 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Target-Aktie derzeit noch 79,44 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 86,31 USD. Derzeit notiert die Target-Aktie damit 4,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Target-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,46 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,56 USD.

Target veröffentlichte am 20.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,57 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Target in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 25,21 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 25,45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Target wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,36 USD je Target-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

