Target Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Target

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Target. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,5 Prozent auf 87,43 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Target-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 87,43 USD ab. In der Spitze fiel die Target-Aktie bis auf 87,26 USD. Bei 89,48 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 293.795 Target-Aktien.

Am 16.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 161,39 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 84,59 Prozent hinzugewinnen. Am 23.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 86,31 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Target-Aktie 1,28 Prozent sinken.

Target-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,46 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,56 USD aus.

Am 20.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,05 USD. Im Vorjahresviertel hatte Target 2,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 25,21 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 25,45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Target-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,36 USD je Aktie in den Target-Büchern.

