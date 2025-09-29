DAX23.881 +0,6%ESt505.530 +0,4%Top 10 Crypto15,43 -3,1%Dow46.299 ±-0,0%Nas22.598 ±0,0%Bitcoin96.632 -0,9%Euro1,1740 +0,1%Öl67,06 -0,9%Gold3.846 +0,3%
Blick auf Aktienkurs

Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Dienstagabend mit Abschlägen

30.09.25 20:25 Uhr
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Dienstagabend mit Abschlägen

Die Aktie von Target gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Target-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 87,45 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 87,45 USD. Das Tagestief markierte die Target-Aktie bei 87,26 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 88,50 USD. Von der Target-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 427.369 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 161,39 USD erreichte der Titel am 16.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 84,55 Prozent könnte die Target-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,31 USD. Dieser Wert wurde am 23.09.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Target-Aktie.

Für Target-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,46 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,56 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Target am 20.08.2025. Das EPS wurde auf 2,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 25,21 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Target 25,45 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Target wird am 12.11.2025 gerechnet.

In der Target-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,36 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

mehr Analysen