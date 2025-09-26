Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Montagabend mit Verlusten

So bewegt sich Target

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Target. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 87,59 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die Target-Aktie in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 87,59 USD ab. Das Tagestief markierte die Target-Aktie bei 87,33 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 88,36 USD. Bisher wurden via New York 405.452 Target-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 161,39 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 84,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 86,31 USD erreichte der Anteilsschein am 23.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Target-Aktie derzeit noch 1,46 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,56 USD. Im Vorjahr erhielten Target-Aktionäre 4,46 USD je Wertpapier.

Target ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,95 Prozent zurück. Hier wurden 25,21 Mrd. USD gegenüber 25,45 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Target wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Target-Gewinn in Höhe von 7,36 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

Target-Aktie fällt kräftig: Zahlen enttäuschen - Fiddelke übernimmt Chefposten

S&P 500-Titel Target-Aktie: Über diese Dividende können sich Target-Aktionäre freuen

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels fester