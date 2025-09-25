Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Freitagnachmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Target zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Target-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 88,02 USD nach oben.

Die Target-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 88,02 USD. In der Spitze legte die Target-Aktie bis auf 88,15 USD zu. Mit einem Wert von 86,84 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 228.215 Target-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 161,39 USD erreichte der Titel am 16.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 83,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,31 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 1,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Target-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,46 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,56 USD belaufen.

Am 20.08.2025 legte Target die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 2,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Target noch ein Gewinn pro Aktie von 2,57 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Target mit einem Umsatz von insgesamt 25,21 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,95 Prozent verringert.

Die Target-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,34 USD je Aktie in den Target-Büchern.

