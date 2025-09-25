DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,37 +0,7%Dow46.258 +0,7%Nas22.464 +0,4%Bitcoin93.629 +0,2%Euro1,1703 +0,3%Öl69,84 +0,3%Gold3.775 +0,7%
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Freitagabend gefragt

26.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Target zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Target legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 88,13 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
74,36 EUR -0,44 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die Target-Papiere um 20:07 Uhr 1,1 Prozent. Die Target-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 88,57 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 86,84 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Target-Aktien beläuft sich auf 503.902 Stück.

Bei einem Wert von 161,39 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2024). Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 45,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.09.2025 (86,31 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Target-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,46 USD an Target-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,56 USD.

Target gewährte am 20.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 25,21 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,45 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Target einen Gewinn von 7,34 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

mehr Analysen