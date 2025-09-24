DAX23.551 -0,5%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow45.997 -0,3%Nas22.379 -0,5%Bitcoin95.114 -1,5%Euro1,1676 -0,5%Öl69,03 -0,1%Gold3.732 -0,1%
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Wall Street tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, Droneshield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Kursverlauf

Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

25.09.25 16:11 Uhr
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Target. Die Target-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 86,90 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
74,90 EUR 0,68 EUR 0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 86,90 USD. Im Tief verlor die Target-Aktie bis auf 86,55 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 87,60 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 166.483 Target-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 161,39 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 85,72 Prozent Plus fehlen der Target-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,31 USD am 23.09.2025. Mit Abgaben von 0,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Target-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,56 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Target 4,46 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Target am 20.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 2,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Target noch ein Gewinn pro Aktie von 2,57 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,21 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,45 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte Target Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Target einen Gewinn von 7,34 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Target und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

mehr Analysen