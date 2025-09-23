Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Mittwochabend mit negativen Vorzeichen

Kurs der Target

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Target. Die Target-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 86,96 USD nach.

Die Target-Aktie musste um 20:07 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 86,96 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Target-Aktie bis auf 86,88 USD. Bei 87,05 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 333.279 Target-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 161,39 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2024). Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 46,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.09.2025 bei 86,31 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 0,75 Prozent könnte die Target-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Target-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,46 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,56 USD aus.

Target gewährte am 20.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Target noch ein Gewinn pro Aktie von 2,57 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,21 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,45 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,34 USD je Target-Aktie.

