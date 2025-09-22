Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target zeigt sich am Dienstagabend freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Target. Zuletzt stieg die Target-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 87,53 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Target-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 87,53 USD nach oben. Die Target-Aktie zog in der Spitze bis auf 87,87 USD an. Bei 86,75 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 426.955 Target-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2024 bei 161,39 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Target-Aktie somit 45,76 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.09.2025 bei 86,31 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Target-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,46 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,56 USD aus.

Am 20.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Target noch ein Gewinn pro Aktie von 2,57 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 25,21 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Target 25,45 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Target am 12.11.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,34 USD je Target-Aktie.

