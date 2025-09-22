DAX23.630 +0,4%ESt505.479 +0,7%Top 10 Crypto15,57 +2,2%Dow46.473 +0,2%Nas22.711 -0,3%Bitcoin95.792 +0,3%Euro1,1792 -0,1%Öl68,03 +2,2%Gold3.780 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Porsche vz. PAG911 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Fantasie: DAX fester -- Wall Street uneins -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- D-Wave, Droneshield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Apple und NVIDIA geben Rückenwind: Zuliefereraktien wie TSMC und Foxconn legen kräftig zu Apple und NVIDIA geben Rückenwind: Zuliefereraktien wie TSMC und Foxconn legen kräftig zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Kursverlauf

Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target zeigt sich am Nachmittag freundlich

23.09.25 16:10 Uhr
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Target zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Target konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 87,46 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
74,20 EUR 0,56 EUR 0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Target-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 87,46 USD. Die Target-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 87,46 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 86,75 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 138.277 Target-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 161,39 USD erreichte der Titel am 16.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 84,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Target-Aktie. Bei 86,31 USD erreichte der Anteilsschein am 22.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Target-Aktie 1,31 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 4,46 USD an Target-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,56 USD aus.

Am 20.08.2025 hat Target in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Target 2,57 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 25,21 Mrd. USD – eine Minderung von 0,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 25,45 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Target im Jahr 2026 7,34 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

Target-Aktie fällt kräftig: Zahlen enttäuschen - Fiddelke übernimmt Chefposten

S&P 500-Titel Target-Aktie: Über diese Dividende können sich Target-Aktionäre freuen

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels fester

In eigener Sache

Übrigens: Target und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Target

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Target

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu Target Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Target Corp.

DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
05.01.2018Target Equal WeightBarclays Capital
12.09.2016Target Market PerformCowen and Company, LLC
19.05.2016Target NeutralMKM Partners
25.02.2016Target NeutralMKM Partners
19.11.2015Target NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.05.2017Target SellGordon Haskett
01.03.2017Target UnderweightBarclays Capital
01.03.2017Target UnderperformWolfe Research
19.05.2016Target UnderweightBarclays Capital
31.03.2016Target UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Target Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen