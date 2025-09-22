Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target zeigt sich am Nachmittag freundlich
Die Aktie von Target zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Target konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 87,46 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Target-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 87,46 USD. Die Target-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 87,46 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 86,75 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 138.277 Target-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 161,39 USD erreichte der Titel am 16.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 84,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Target-Aktie. Bei 86,31 USD erreichte der Anteilsschein am 22.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Target-Aktie 1,31 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 4,46 USD an Target-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,56 USD aus.
Am 20.08.2025 hat Target in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Target 2,57 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 25,21 Mrd. USD – eine Minderung von 0,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 25,45 Mrd. USD eingefahren.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht.
Von Analysten wird erwartet, dass Target im Jahr 2026 7,34 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
Nachrichten zu Target Corp.
Analysen zu Target Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2019
|Target overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|05.08.2019
|Target Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.2019
|Target Overweight
|Barclays Capital
|18.04.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2019
|Target overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|05.08.2019
|Target Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.2019
|Target Overweight
|Barclays Capital
|18.04.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.01.2018
|Target Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.2016
|Target Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|19.05.2016
|Target Neutral
|MKM Partners
|25.02.2016
|Target Neutral
|MKM Partners
|19.11.2015
|Target Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.05.2017
|Target Sell
|Gordon Haskett
|01.03.2017
|Target Underweight
|Barclays Capital
|01.03.2017
|Target Underperform
|Wolfe Research
|19.05.2016
|Target Underweight
|Barclays Capital
|31.03.2016
|Target Underweight
|Barclays Capital
