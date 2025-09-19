Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target verbilligt sich am Montagabend

Aktie im Blick

Die Aktie von Target gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Target-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 86,47 USD nach.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 86,47 USD. In der Spitze büßte die Target-Aktie bis auf 86,31 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 87,99 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 653.899 Target-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2024 bei 161,39 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 86,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Target-Aktie. Bei einem Wert von 86,31 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.09.2025). Abschläge von 0,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 4,46 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,56 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Target am 20.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,57 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Target in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 25,21 Mrd. USD im Vergleich zu 25,45 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Target am 12.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Target-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,33 USD je Aktie.

