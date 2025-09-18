Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Freitagabend mit KursVerlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Target. Die Target-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 88,12 USD abwärts.
Um 20:08 Uhr fiel die Target-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 88,12 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Target-Aktie bei 88,12 USD. Bei 89,58 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.010.741 Target-Aktien umgesetzt.
Bei 161,39 USD erreichte der Titel am 16.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 83,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Target-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 87,35 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Target-Aktie mit einem Verlust von 0,87 Prozent wieder erreichen.
Target-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,46 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,56 USD aus.
Target veröffentlichte am 20.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Target 25,21 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 25,45 Mrd. USD umgesetzt worden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,33 USD je Target-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Target Corp.
Analysen zu Target Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2019
|Target overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|05.08.2019
|Target Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.2019
|Target Overweight
|Barclays Capital
|18.04.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
