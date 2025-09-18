DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.324 +0,4%Nas22.590 +0,5%Bitcoin98.260 -1,1%Euro1,1748 -0,3%Öl66,66 -1,3%Gold3.684 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Aumovio AUM0V1 RENK RENK73 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100 Continental 543900
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen auf Rekordfahrt -- DAX mit Minus ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co. Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.
Tesla-Aktie: Marktanteil des E-Auobauers in den USA sinkt auf den niedrigsten Stand seit 2017 Tesla-Aktie: Marktanteil des E-Auobauers in den USA sinkt auf den niedrigsten Stand seit 2017
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
So entwickelt sich Target

Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Freitagabend mit KursVerlusten

19.09.25 20:24 Uhr
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Freitagabend mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Target. Die Target-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 88,12 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
75,88 EUR 0,36 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr fiel die Target-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 88,12 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Target-Aktie bei 88,12 USD. Bei 89,58 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.010.741 Target-Aktien umgesetzt.

Bei 161,39 USD erreichte der Titel am 16.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 83,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Target-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 87,35 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Target-Aktie mit einem Verlust von 0,87 Prozent wieder erreichen.

Target-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,46 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,56 USD aus.

Target veröffentlichte am 20.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Target 25,21 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 25,45 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,33 USD je Target-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

Target-Aktie fällt kräftig: Zahlen enttäuschen - Fiddelke übernimmt Chefposten

S&P 500-Titel Target-Aktie: Über diese Dividende können sich Target-Aktionäre freuen

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels fester

In eigener Sache

Übrigens: Target und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Target

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Target

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Target Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Target Corp.

DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
05.01.2018Target Equal WeightBarclays Capital
12.09.2016Target Market PerformCowen and Company, LLC
19.05.2016Target NeutralMKM Partners
25.02.2016Target NeutralMKM Partners
19.11.2015Target NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.05.2017Target SellGordon Haskett
01.03.2017Target UnderweightBarclays Capital
01.03.2017Target UnderperformWolfe Research
19.05.2016Target UnderweightBarclays Capital
31.03.2016Target UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Target Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen