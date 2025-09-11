DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,04 -3,1%Dow46.226 +0,2%Nas22.565 +0,4%Bitcoin98.647 -0,7%Euro1,1752 -0,3%Öl66,76 -1,1%Gold3.673 +0,8%
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich etwas schwächer ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Infineon-Aktie im Wandel: Rückkaufprogramm, Thailand-Verkauf - Neuausrichtung? Infineon-Aktie im Wandel: Rückkaufprogramm, Thailand-Verkauf - Neuausrichtung?
Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung im Fokus Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung im Fokus
NASDAQ 100-Marktbericht

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 steigt

19.09.25 18:00 Uhr
Aufschläge in New York: NASDAQ 100 steigt | finanzen.net

Der NASDAQ 100 entwickelt sich am Freitagmittag positiv.

Am Freitag geht es im NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0,29 Prozent auf 24.524,91 Punkte aufwärts. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,301 Prozent auf 24.528,44 Punkte an der Kurstafel, nach 24.454,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24.469,28 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24.569,92 Punkten.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,43 Prozent. Vor einem Monat, am 19.08.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 23.384,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21.719,69 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 19.09.2024, bei 19.839,83 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 16,92 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24.569,92 Punkten. Bei 16.542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Fortinet (+ 4,05 Prozent auf 84,27 USD), Palantir (+ 3,21 Prozent auf 182,65 USD), Amgen (+ 2,65 Prozent auf 283,13 USD), Apple (+ 1,94 Prozent auf 242,50 USD) und Tesla (+ 1,82 Prozent auf 424,43 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil DexCom (-8,68 Prozent auf 69,20 USD), Micron Technology (-4,43 Prozent auf 161,41 USD), Dollar Tree (-3,04 Prozent auf 95,27 USD), Microchip Technology (-2,73 Prozent auf 64,45 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-2,71 Prozent auf 339,67 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 29.451.439 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,518 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,29 erwartet. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

