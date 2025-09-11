DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin98.312 -1,1%Euro1,1743 -0,4%Öl66,65 -1,3%Gold3.685 +1,1%
Heute im Fokus
US-Börsen erzielen neue Rekorde -- DAX mit Minus ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
xAI-Finanzierungsrunde über 10 Milliarden Dollar? Musk dementiert Bericht xAI-Finanzierungsrunde über 10 Milliarden Dollar? Musk dementiert Bericht
Warum der Euro weiter zum Dollar verliert Warum der Euro weiter zum Dollar verliert
S&P 500-Entwicklung

Gewinne in New York: S&P 500 steigt zum Handelsende

19.09.25 22:33 Uhr
Gewinne in New York: S&P 500 steigt zum Handelsende | finanzen.net

Der S&P 500 gewann am Abend an Wert.

Am Freitag bewegte sich der S&P 500 via NYSE schlussendlich 0,49 Prozent höher bei 6.664,36 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 51,346 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,404 Prozent stärker bei 6.658,77 Punkten in den Handel, nach 6.631,96 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Freitag bei 6.630,31 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.671,82 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0,922 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 19.08.2025, den Wert von 6.411,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5.980,87 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 19.09.2024, bei 5.713,64 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 13,56 Prozent nach oben. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.671,82 Punkten. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Eversource Energy (+ 4,88 Prozent auf 67,00 USD), Newmont (+ 4,34 Prozent auf 81,72 USD), Oracle (+ 4,06 Prozent auf 308,66 USD), Fortinet (+ 3,98 Prozent auf 84,21 USD) und Amgen (+ 3,47 Prozent auf 285,41 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil DexCom (-10,99 Prozent auf 67,45 USD), Cognizant (-4,73 Prozent auf 66,94 USD), Humana (-4,61 Prozent auf 252,66 USD), Bath Body Works (-4,56 Prozent auf 25,09 USD) und Dollar General (-4,48 Prozent auf 102,11 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 101.934.949 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,518 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Amgen und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

mehr Analysen