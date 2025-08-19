Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 gibt nach
Der S&P 500 zeigt sich aktuell mit negativem Vorzeichen.
Werte in diesem Artikel
Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,74 Prozent schwächer bei 6.364,04 Punkten. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 50,266 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0,016 Prozent tiefer bei 6.410,32 Punkten, nach 6.411,37 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.343,86 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.408,40 Zählern.
So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 1,26 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6.296,79 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 20.05.2025, den Wert von 5.940,46 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 20.08.2024, einen Wert von 5.597,12 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 8,44 Prozent nach oben. Bei 6.481,34 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
S&P 500-Tops und -Flops
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Medtronic (+ 4,32 Prozent auf 93,78 USD), Analog Devices (+ 4,14 Prozent auf 239,97 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 3,35 Prozent auf 590,92 USD), Dow (+ 3,31 Prozent auf 24,31 USD) und TJX Cos (+ 3,12 Prozent auf 138,82 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Target (-7,52 Prozent auf 97,44 USD), Intel (-6,50 Prozent auf 23,67 USD), Palantir (-5,13 Prozent auf 149,65 USD), DoorDash (-5,09 Prozent auf 235,73 USD) und Micron Technology (-5,01 Prozent auf 115,94 USD).
Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 24.288.647 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,817 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick
Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert mit 0,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Analog Devices und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Analog Devices
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Analog Devices
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Analog Devices News
Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:11
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|15.07.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:11
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen