DAX24.277 -0,6%ESt505.472 -0,2%Top 10 Crypto16,10 +3,9%Dow44.917 ±-0,0%Nas21.116 -0,9%Bitcoin97.265 +0,4%Euro1,1662 +0,1%Öl66,89 +1,4%Gold3.344 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX letztlich im Minus -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- Target, Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, DroneShield im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Belastungen nach Gipfel in Washington wirken nach Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Belastungen nach Gipfel in Washington wirken nach
TUI-Aktie gibt nach: Konsolidierung nach Rally - Anleger zeigen sich zurückhaltend TUI-Aktie gibt nach: Konsolidierung nach Rally - Anleger zeigen sich zurückhaltend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
S&P 500-Kursverlauf

Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 gibt nach

20.08.25 18:00 Uhr
Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 gibt nach | finanzen.net

Der S&P 500 zeigt sich aktuell mit negativem Vorzeichen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Analog Devices Inc.
198,64 EUR 1,66 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DoorDash
201,50 EUR -11,25 EUR -5,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Dow Inc
20,40 EUR 0,50 EUR 2,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
USD 0,00 USD 50,00%
Charts|News|Analysen
Intel Corp.
20,40 EUR -1,27 EUR -5,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Medtronic PLC
76,90 EUR 0,26 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
98,25 EUR -7,17 EUR -6,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
148,50 EUR -2,60 EUR -1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palantir
129,98 EUR -5,22 EUR -3,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
498,00 EUR 10,20 EUR 2,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SVB Financial Group
0,01 USD 0,00 USD 0,00%
Charts|News|Analysen
Target Corp.
80,80 EUR -9,08 EUR -10,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TJX Cos. Inc.
121,00 EUR 5,48 EUR 4,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Under Armour Inc.
4,45 EUR 0,03 EUR 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.384,9 PKT -26,5 PKT -0,41%
Charts|News|Analysen

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,74 Prozent schwächer bei 6.364,04 Punkten. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 50,266 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0,016 Prozent tiefer bei 6.410,32 Punkten, nach 6.411,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.343,86 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.408,40 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 1,26 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6.296,79 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 20.05.2025, den Wert von 5.940,46 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 20.08.2024, einen Wert von 5.597,12 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 8,44 Prozent nach oben. Bei 6.481,34 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

S&P 500-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Medtronic (+ 4,32 Prozent auf 93,78 USD), Analog Devices (+ 4,14 Prozent auf 239,97 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 3,35 Prozent auf 590,92 USD), Dow (+ 3,31 Prozent auf 24,31 USD) und TJX Cos (+ 3,12 Prozent auf 138,82 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Target (-7,52 Prozent auf 97,44 USD), Intel (-6,50 Prozent auf 23,67 USD), Palantir (-5,13 Prozent auf 149,65 USD), DoorDash (-5,09 Prozent auf 235,73 USD) und Micron Technology (-5,01 Prozent auf 115,94 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 24.288.647 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,817 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert mit 0,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Analog Devices und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Analog Devices

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Analog Devices

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11:11NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
15.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11:11NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen