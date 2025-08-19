Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 gibt nach

S&P 500-Kursverlauf

Der S&P 500 zeigt sich aktuell mit negativem Vorzeichen.

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,74 Prozent schwächer bei 6.364,04 Punkten. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 50,266 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0,016 Prozent tiefer bei 6.410,32 Punkten, nach 6.411,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.343,86 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.408,40 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 1,26 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6.296,79 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 20.05.2025, den Wert von 5.940,46 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 20.08.2024, einen Wert von 5.597,12 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 8,44 Prozent nach oben. Bei 6.481,34 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

S&P 500-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Medtronic (+ 4,32 Prozent auf 93,78 USD), Analog Devices (+ 4,14 Prozent auf 239,97 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 3,35 Prozent auf 590,92 USD), Dow (+ 3,31 Prozent auf 24,31 USD) und TJX Cos (+ 3,12 Prozent auf 138,82 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Target (-7,52 Prozent auf 97,44 USD), Intel (-6,50 Prozent auf 23,67 USD), Palantir (-5,13 Prozent auf 149,65 USD), DoorDash (-5,09 Prozent auf 235,73 USD) und Micron Technology (-5,01 Prozent auf 115,94 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 24.288.647 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,817 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert mit 0,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net