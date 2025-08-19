NYSE-Handel S&P 500 liegt schlussendlich im Minus

Marktbericht

Mit dem S&P 500 ging es schlussendlich abwärts.

Zum Handelsende verlor der S&P 500 im NYSE-Handel 0,24 Prozent auf 6.395,78 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 50,266 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,016 Prozent auf 6.410,32 Punkte an der Kurstafel, nach 6.411,37 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Mittwoch bei 6.343,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.408,40 Punkten erreichte.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der S&P 500 bereits um 0,764 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, bei 6.296,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2025, wurde der S&P 500 auf 5.940,46 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2024, bewegte sich der S&P 500 bei 5.597,12 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 8,98 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 6.481,34 Punkten. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Analog Devices (+ 6,26 Prozent auf 244,87 USD), McKesson (+ 3,85 Prozent auf 702,94 USD), Medtronic (+ 3,69 Prozent auf 93,22 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 3,36 Prozent auf 591,01 USD) und Microchip Technology (+ 3,17 Prozent auf 66,76 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Intel (-6,99 Prozent auf 23,54 USD), Target (-6,33 Prozent auf 98,69 USD), Dell Technologies (-4,97 Prozent auf 128,48 USD), Generac (-4,74 Prozent auf 189,65 USD) und Micron Technology (-3,97 Prozent auf 117,21 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 47.468.263 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,817 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Die SVB Financial Group-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent an der Spitze im Index.

