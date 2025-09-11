Freundlicher Handel in New York: So performt der S&P 500 am Mittag

S&P 500-Performance im Fokus

Der S&P 500 bewegt sich am Freitag kaum.

Der S&P 500 gewinnt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr 0,14 Prozent auf 6.641,30 Punkte. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 51,346 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,404 Prozent höher bei 6.658,77 Punkten, nach 6.631,96 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 6.630,31 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.653,94 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der S&P 500 bereits um 0,573 Prozent. Vor einem Monat, am 19.08.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6.411,37 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2025, einen Stand von 5.980,87 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 19.09.2024, bei 5.713,64 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 13,17 Prozent aufwärts. Bei 6.656,80 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4.835,04 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Eversource Energy (+ 5,85 Prozent auf 67,62 USD), Fortinet (+ 4,05 Prozent auf 84,27 USD), Newmont (+ 3,83 Prozent auf 81,32 USD), Palantir (+ 3,21 Prozent auf 182,65 USD) und FedEx (+ 3,06 Prozent auf 233,43 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen DexCom (-8,68 Prozent auf 69,20 USD), Bath Body Works (-4,85 Prozent auf 25,02 USD), Micron Technology (-4,43 Prozent auf 161,41 USD), Humana (-4,40 Prozent auf 253,20 USD) und Dollar General (-3,78 Prozent auf 102,86 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 29.451.439 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 3,518 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

