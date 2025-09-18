DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,04 -3,1%Dow46.187 +0,1%Nas22.554 +0,4%Bitcoin98.647 -0,7%Euro1,1754 -0,3%Öl66,73 -1,2%Gold3.672 +0,8%
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

19.09.25 16:10 Uhr
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Target. Die Target-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 88,48 USD.

Die Target-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 88,48 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Target-Aktie bis auf 88,18 USD. Mit einem Wert von 89,58 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 755.799 Target-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 161,39 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 82,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Target-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,35 USD ab. Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 1,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,56 USD, nach 4,46 USD im Jahr 2025.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Target am 20.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,05 USD. Im Vorjahresviertel hatte Target 2,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 25,21 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 25,45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Target am 12.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Target im Jahr 2026 7,33 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

