Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Montagnachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Target. Die Target-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 86,40 USD.

Die Target-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 86,40 USD. Das Tagestief markierte die Target-Aktie bei 86,31 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 87,99 USD. Bisher wurden heute 232.588 Target-Aktien gehandelt.

Am 16.10.2024 markierte das Papier bei 161,39 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 46,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 86,31 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.09.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Target-Aktie 0,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,56 USD. Im Vorjahr erhielten Target-Aktionäre 4,46 USD je Wertpapier.

Am 20.08.2025 hat Target in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,05 USD gegenüber 2,57 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 25,21 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,45 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Target wird am 12.11.2025 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Target-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,33 USD fest.

