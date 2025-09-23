Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Nachmittag im Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Target. Zuletzt ging es für das Target-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 87,77 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Target nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 87,77 USD. Bei 87,77 USD markierte die Target-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 87,05 USD. Zuletzt wechselten 76.665 Target-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 161,39 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2024). Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 45,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,31 USD. Dieser Wert wurde am 23.09.2025 erreicht. Abschläge von 1,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Target seine Aktionäre 2025 mit 4,46 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,56 USD je Aktie ausschütten.
Target ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Target 25,21 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 25,45 Mrd. USD umgesetzt worden.
Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte Target Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Target-Aktie in Höhe von 7,34 USD im Jahr 2026 aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2019
|Target overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|05.08.2019
|Target Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.2019
|Target Overweight
|Barclays Capital
|18.04.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
