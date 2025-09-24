DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,44 -1,2%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.877 -2,8%Euro1,1661 -0,7%Öl69,64 +0,8%Gold3.750 +0,4%
Aktienkurs aktuell

Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Donnerstagabend mit Abschlägen

25.09.25 20:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Target. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 86,79 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
74,80 EUR 0,58 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Target-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 1,7 Prozent auf 86,79 USD nach. Die Target-Aktie sank bis auf 86,55 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 87,60 USD. Von der Target-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 494.588 Stück gehandelt.

Am 16.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 161,39 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Target-Aktie derzeit noch 85,95 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,31 USD. Dieser Wert wurde am 23.09.2025 erreicht. Abschläge von 0,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Target-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,46 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,56 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Target am 20.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 2,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Target noch ein Gewinn pro Aktie von 2,57 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 25,21 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 25,45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,34 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

mehr Analysen