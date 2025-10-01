Target Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Target am Mittwochabend ins Minus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Target gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Target nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 88,42 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Target nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 1,4 Prozent auf 88,42 USD. In der Spitze büßte die Target-Aktie bis auf 87,26 USD ein. Bei 89,48 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Target-Aktien beläuft sich auf 963.728 Stück.

Bei 161,39 USD erreichte der Titel am 16.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 82,53 Prozent könnte die Target-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.09.2025 bei 86,31 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Target-Aktie derzeit noch 2,39 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Target-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,56 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Target 4,46 USD aus.

Am 20.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,05 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,57 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Target in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 25,21 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 25,45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Target dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Target-Gewinn in Höhe von 7,36 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

Target-Aktie fällt kräftig: Zahlen enttäuschen - Fiddelke übernimmt Chefposten

S&P 500-Titel Target-Aktie: Über diese Dividende können sich Target-Aktionäre freuen

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels fester