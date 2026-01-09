Maitong Sunshine Cultural Dev hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Maitong Sunshine Cultural Dev hat am 09.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 25,00 Prozent auf 0,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Maitong Sunshine Cultural Dev 0,0 Millionen USD umgesetzt.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Maitong Sunshine Cultural Dev mit einem Umsatz von insgesamt 0,19 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0,11 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 72,73 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!