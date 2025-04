MARKT/Nordex enttäuscht beim Umsatz - Orderbuch prall gefüllt

Für die Aktie von Nordex geht es im frühen Handel leicht nach unten. Dies liegt nach Einschätzung eines Händlers an den unerwartet rückläufigen Umsätzen im ersten Quartal. Allerdings gebe es auch einige gute News, daher schließe er einen Kehrtwende in der Aktie im Tagesverlauf nicht aus. So habe sich die Marge positiv entwickelt, ebenso der FCF. Das Orderbuch sei prall gefüllt, auch der Start in das zweite Quartal habe sich dynamisch entwickelt, was optimistisch stimme. Dabei sei zu erkennen, dass das US-Exposure zurückgehe.

Wer­bung Wer­bung

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 25, 2025 02:14 ET (06:14 GMT)