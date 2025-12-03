DAX23.762 +0,2%Est505.705 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +5,1%Nas23.414 +0,6%Bitcoin79.779 +1,5%Euro1,1662 +0,3%Öl63,21 +1,3%Gold4.206 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verhalten freundlich -- HUGO BOSS mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- Airbus kappt Auslieferungsziele -- Infineon, Novo Nordisk, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Bayer, VW im Fokus
Top News
Erholung setzt sich fort: DAX im Handel zum Mittwoch mit kleinem Plus Erholung setzt sich fort: DAX im Handel zum Mittwoch mit kleinem Plus
Fresenius SE-Aktie: DZ BANK gibt Kaufen-Bewertung bekannt Fresenius SE-Aktie: DZ BANK gibt Kaufen-Bewertung bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MARKT USA/Wall Street dürfte Vortagesgewinne noch etwas ausbauen

03.12.25 12:24 Uhr

Die Wall Street dürfte die Vortagesaufschläge am Mittwoch noch ein wenig ausbauen, wenn auch mit schon wieder nachlassenden Dynamik. Der Aktienterminmarkt deutet einen gut behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt an. Die Risikoneigung ist wieder gestiegen, was Händler auch an der Erholung von Bitcoin und anderen risikoreichen Anlagen festmachen. Allein die Kryptowährung legte in den vergangenen 24 Stunden um 7,4 Prozent zu. Die Risikoneigung unter Anlegern dürfte aber von Konjunkturdaten auf die Probe gestellt werden. Denn zuletzt hatten schwächere Daten die Zinssenkungshoffnungen für den 10. Dezember wieder aufleben lassen.

Wer­bung

Unter anderem wird im frühen Verlauf der ISM-Index als eines der letzten wichtigen Datenpakete vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank veröffentlicht. Die darin enthaltene Arbeitsmarktkomponente gibt das akkurateste und aktuellste Bild des US-Arbeitsmarktes. Dazu wird der ADP-Arbeitsmarktbericht noch vor der Startglocke bekannt gegeben. Aktuell preist der Zinsterminmarkt eine Leitzinsreduzierung um 25 Basispunkte in der kommenden Woche mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 90 Prozent ein.

Die Verhandlungen um eine Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sind im Kreml zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und den US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner nach Aussage eines hochrangigen russischen Vertreters ohne eine Einigung zu Ende gegangen. Nach den russischen Maximalforderungen zur ukrainischen Gebietsabtretungen im Vorfeld überrascht das ergebnislose Treffen letztlich nicht. Die Ölpreise ziehen gleichwohl um rund 1,5 Prozent an, da westliche Sanktionen gegen die russische Erdölbranche damit Bestand haben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 06:25 ET (11:25 GMT)