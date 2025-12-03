MARKT USA/Wall Street dürfte Vortagesgewinne noch etwas ausbauen

Die Wall Street dürfte die Vortagesaufschläge am Mittwoch noch ein wenig ausbauen, wenn auch mit schon wieder nachlassenden Dynamik. Der Aktienterminmarkt deutet einen gut behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt an. Die Risikoneigung ist wieder gestiegen, was Händler auch an der Erholung von Bitcoin und anderen risikoreichen Anlagen festmachen. Allein die Kryptowährung legte in den vergangenen 24 Stunden um 7,4 Prozent zu. Die Risikoneigung unter Anlegern dürfte aber von Konjunkturdaten auf die Probe gestellt werden. Denn zuletzt hatten schwächere Daten die Zinssenkungshoffnungen für den 10. Dezember wieder aufleben lassen.

Unter anderem wird im frühen Verlauf der ISM-Index als eines der letzten wichtigen Datenpakete vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank veröffentlicht. Die darin enthaltene Arbeitsmarktkomponente gibt das akkurateste und aktuellste Bild des US-Arbeitsmarktes. Dazu wird der ADP-Arbeitsmarktbericht noch vor der Startglocke bekannt gegeben. Aktuell preist der Zinsterminmarkt eine Leitzinsreduzierung um 25 Basispunkte in der kommenden Woche mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 90 Prozent ein.

Die Verhandlungen um eine Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sind im Kreml zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und den US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner nach Aussage eines hochrangigen russischen Vertreters ohne eine Einigung zu Ende gegangen. Nach den russischen Maximalforderungen zur ukrainischen Gebietsabtretungen im Vorfeld überrascht das ergebnislose Treffen letztlich nicht. Die Ölpreise ziehen gleichwohl um rund 1,5 Prozent an, da westliche Sanktionen gegen die russische Erdölbranche damit Bestand haben.

