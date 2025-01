Marktbericht aktuell

Zum Wochenstart greifen Anleger am deutschen Aktienmarkt zu. Der Blick richtet sich besonders in die Vereinigten Staaten.

Der DAX eröffnete die Sitzung mit einem kleinen Abschlag von 0,01 Prozent bei 20.900,68 Punkten. Im weiteren Verlauf kann er sich deutlich in die Gewinnzone absetzen und markiert bei 21.053,39 Zählern einen neuen Rekord. Derzeit hält er sich im Plus.

Damit übersprang der DAX die 21.000-Punkte-Marke, nachdem er erst Anfang Dezember die 20.000er Schwelle überwunden hatte. Von den US-Börsen wird es aber zunächst keine weiteren Impulse geben, denn dort pausiert am Montag der Handel anlässlich des "Martin Luther King Day".

Der deutsche Leitindex verbucht den vierten Rekordtag in Folge, nachdem er erst am Freitag bei 20.924,50 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht und auch erstmals in seiner Geschichte einen Schlusskurs über der 20.900er-Marke verzeichnen konnte (20.903,39 Punkte).

Trumps Amtseinführung im Fokus

Der Republikaner Trump übernimmt in Washington das Präsidentenamt vom demokratischen Amtsinhaber Joe Biden, der ihn zuvor abgelöst hatte. "Die Agenda der neuen Trump-Regierung wird maßgeblich mitbestimmen, wie sich die Aktienmärkte in den kommenden Monaten entwickeln werden", schrieb am Morgen der Aktienexperte Nelson Yu vom Vermögensverwalter Alliance Bernstein.

"Die Amtseinführung von Präsident Trump ist ein kritischer Moment für Europa", schrieb Mathieu Savary von BCA Research. Denn Europa wäre von einem etwaigen Handelskrieg schwer betroffen. "Allerdings ist die Unsicherheit der eigentliche Schmerzfaktor", so der Marktstratege. Sollten Europa und die USA eine Grundlage für einen für beide Seiten akzeptablen "Deal" finden, dürfte diese Unsicherheit wieder schwinden.

Trumps Zollpläne schicken DAX über 21.000-Punkte-Marke

Auslöser für die Kursgewinne am frühen Nachmittag, die den DAX über die wichtige Marke schickten, war ein Bericht des "Wall Street Journal", dem zufolge die Administration Trumps am Tage von dessen Amtseinführung noch keine neuen Zölle auf Importe einführen will. Vielmehr wolle er die Behörden anweisen, die Handelsbeziehungen zu China und den kontinentalen Nachbarn in Amerika zu evaluieren.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires