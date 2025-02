Marktbericht aktuell

Vor der Bundestagswahl am Sonntag hielten sich Anleger auf dem deutschen Parkett zurück.

Der DAX ging 0,07 Prozent höher bei 22.329,22 Zählern in den letzten Handelstag der Woche. Nach dem er sich zeitweise auf Richtungssuche begeben hat, bewegte er sich schließlich in der Verlustzone und beendete die Handelswoche 0,12 Prozent leichter bei 22.287,56 Einheiten.

Am Mittwoch konnte das Börsenbarometer ein neues Allzeithoch bei 22.935,06 Punkten markieren, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Noch am Dienstag beendete der Leitindex den Handelstag bei 22.844,50 Zählern und damit mit einem Schlussrekord.

DAX-Anleger verunsichert

"Inflations- und Zinssorgen sowie geopolitische Unwägbarkeiten verunsicherten die Marktteilnehmer, ebenso wie die Erkenntnis, dass der DAX nach der Rekordjagd der letzten Wochen ein erhebliches Korrekturpotenzial besitzt", hieß es im Tagesausblick der Landesbank Helaba. "Noch aber ist es verfrüht, den Aufwärtstrend als beendet zu bezeichnen."

Bundestagswahl 2025 rückt in den Fokus

Die Bundestagswahl am Sonntag dürfte nach Einschätzung der Dekabank zumindest kurzfristig die Aktienkurse beeinflussen. Es könnte zunächst wegen der hohen Erwartungshaltung der Märkte zu Enttäuschungen kommen, denn die Regierungsbildung dürfte "einen längeren Zeitraum" in Anspruch nehmen und "die Ungeduld der Märkte auf die Probe stellen". In Umfragen führt die CDU/CSU das Feld zwar weiter klar an. Es würde aber weder mit der SPD noch mit den Grünen für eine Mehrheit reichen.

